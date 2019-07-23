Shigechiyo Izumi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SHİGECHİYO IZUMİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 29.Haziran.1865 Ölüm tarihi : 21.Şubat.1986

Shigechiyo Izumi kaç yaşında öldü : 121

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek :

Shigechiyo Izumi doğum yeri : Tokunoshima, Amami Adaları, Ryukyu, Japonya

Ölüm yeri : Tokunoshima, Japonya

SHİGECHİYO IZUMİ BİYOGRAFİSİ

Dünnya’nın en uzun süre yaşayan ikinci insanı ve resmi kayıtlara göre en uzun süre yaşayan erkek olan Japon centenarian*. 21 Şubat 1986 tarihinde vefat eden Izumi, ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı’na en uzun süre “en yaşlı yaşayan insan” rekorunu elinde tutan insan olarak geçmiştir.

Shigechiyo Izumi, 29 Haziran 1865 tarihinde, Tokunoshima, Amami Adaları, Ryukyu, Japonya’da dünyaya geldi. İş hayatına 1872 yılında, şeker elde edilen bir değirmende hayvanları sürerek başlayan Izumi, 1970 yılında, yani 105 yaşındayken şeker kamışı tarlalarında çalışan bir işçi olarak emekli olana kadar aktif iş hayatına devam etti.

70 yaşına kadar siyah şeker rakısı (shöchü) ve sigara tüketen Izumi, karısının 90 yıllık uzun bir ömürden sonra hayata veda etmesinin ardından bir süre daha iş hayatına devam etti. Uzun ömrünün nedenlerini soranlara ise verdiği yanıt hep aynıydı “Tanrılar, Buda ve Güneş (Japon Güneş Tanrıçası) benim yanımdaydı”.

Shigechiyo Izumi, 21 Şubat 1986 tarihinde, saat 21.15’de doğduğu kasaba olan Tokunoshima’da hayata gözlerini yumdu. Yaşamının son zamanlarını hastanede geçiren Izumi’nin ölüm sebebi, akciğer iltihabı olarak belirlendi. Guinness Rekorlar Kitabı’na en uzun süre “en yaşlı yaşayan insan” ünvanını taşıyan kişi, tarihte en uzun süre yaşamış erkek ve de en uzun süre yaşamış olan ikinci insan olarak geçen Izumi’nin ardından bu ünvanı, kendisinden kısa bir süre sonra vefat edecek olan Mamie Eva Keith aldı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihte en uzun süre yaşamış olan insan, Jeanne Calment adındaki Fransız kadındır.

• = Centenarian, yüz yaşını aştığı resmi olarak kaydedilen insanlara verilen isimdir.