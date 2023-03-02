Shiloh Remy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shiloh Remy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shiloh Remy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shiloh Remy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shiloh Remy 28 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere,St. Lucia uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shiloh Remy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini #LEADERS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shiloh Remy'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shiloh Remy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shiloh Remy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında QPR U18
1 Temmuz 2019 yılında QPR U21
16 Aralık 2019 yılında Stratford Town
16 Ocak 2020 yılında QPR U21
17 Ocak 2020 yılında Waltham Abbey
31 Mart 2020 yılında QPR U21
21 Temmuz 2022 yılında Eastbourne
Shiloh Remy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shiloh Remy şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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