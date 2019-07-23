Shinzo Abe Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SHİNZO ABE KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Eylül.1954

Shinzo Abe kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Başbakan

Shinzo Abe doğum yeri : Tokyo, Japonya

SHİNZO ABE BİYOGRAFİSİ

Shinzo Abe, 21 Eylül 1954 tarihinde Japonya’da Tokyo'nun Chiyoda semtinde bulunan Nagata'da doğmuştur. Babası Shintaro Abe, annesi Yoko Kishi’dir. Dedesi Kan Abe’de parlemanter idi. Babası Shintaro Abe ise eski dışişleri bakanıdır. Annesi Yoko ise eski başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızıdır. Shinzo Abe, Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra 1977-1979 yıllarında ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler eğitimi aldı.

Shinzo Abe, Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, Liberal Demokrat Parti (LDP)'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

26 Eylül 2006 tarihinde özel bir toplantıyla Japonya'nın başbakanı olarak seçildi. 26 Eylül 2007 tarihine kadar bu görevi yaptı. 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.



9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

Shinzo Abe, 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. 26 Aralık 2012 tarihinde tekrar başbakan olarak göreve geldi. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan olmuştur.

Shinzo Abe, 1987 yılında Akie Abe (Akie Matsuzaki) ile evlendi.