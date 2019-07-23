Shirley Bassey Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SHİRLEY BASSEY KİMDİR?
Doğum tarihi : 08.Ocak.1937
Shirley Bassey kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Oğlak
Meslek : Şarkıcı
Shirley Bassey doğum yeri : Cardiff , Galler, İngiltere
SHİRLEY BASSEY BİYOGRAFİSİ
İngiltere ve Avrupa'da popüler olan şarkıcı Türkiye'de de sevilerek dinlenmektedir.
Shirley Bassey, 8 Ocak 1937 tarihinde İngiltere’de Ailesinin yedi çocuğundan en küçüğü olarak doğmuştur. Tam adı Shirley Veronica Bassey’dir. Annesi İngiliz, babası Nijeryalıdır. Shirley Bassey, henüz 2 yaşında çocuk iken babası çocuklara cinsel istismardan ceza evine girdi. Çocukluğundan beri şarkıcılık yapmaktadır. 16 yaşında iken bir müzikal revüde şarkı söylemeye başladı.
Shirley Bassey’nin sevilen ünlü şarkıları arasında şunlar yer alıyor: Something, Where do I begin (Love Story), Diamonds are forever, Moonraker This is my life, Goldfinger, Thought I'd ring you. Üç şarkısı James Bond filmlerinin tema şarkıları olarak hit olmuştur.
Shirley Bassey, İstanbul’a 1980'li ve 1990'lı yıllarda iki kez gelerek konserler vermiştir. Daha sonra da ‘If You Go Away’ ve ‘Where Do I Begin’ gibi şarkılarıyla unutulmazlar arasına giren soul müziğin güçlü sesi Shirley Bassey, 2 Ekim 2005tarihinde tekrar İstanbul’a gelerek konser vermiştir.
2005 yılından beri Monaco’da yaşayan Shirley Bassey,e İngiltere kraliçesi II. Elizabeth tarafından 2000 yılında “Dame Commander” ünvanı verilmiştir.
Shirley Bassey, 1961 yılında Kenneth Hume ile evlendi. 1965 yılında boşandı. Samantha Bassey (d.1963) adında kızı vardır. Kızı Samantha 1985 yılında köprüden nehire düştü ve boğularak öldü. 1968 yılında Sergio Novak ile evlendi. 1977 yılında boşandı. Sharon Novak adında bir kızı vardır.
Albümleri:
1957 - Born to Sing the Blues
1959 - The Bewitching Miss Bassey
1959 - The Fabulous Shirley Bassey
1961 - Shirley
1961 - Shirley Bassey
1962 - Let's Face the Music
1965 - Shirley Stops the Shows
1966 - I've Got a Song for You
1967 - And We Were Lovers
1968 - 12 of Those Songs
1968 - This Is My Life
1968 - This Is My Life (La vita)
1969 - Does Anybody Miss Me
1970 - Something
1971 - Something Else
1972 - I Capricorn
1972 - And I Love You So
1973 - Never Never Never
1974 - Nobody Does It Like Me
1975 - Good, Bad but Beautiful
1976 - Love, Life and Feelings
1977 - You Take My Heart Away
1978 - Yesterdays
1979 - The Magic Is You
1982 - All by Myself
1984 - I Am What I Am
1989 - La Mujer
1991 - Keep the Music Playing
1992 - The Bond Collection
1993 - Sings the Songs of Andrew Lloyd Webber
1995 - Sings the Movies
1996 - The Show Must Go On
2000 - The Remix Album...Diamonds are Forever
2003 - Thank You for the Years
2007 - Get the Party Started
2009 - The Performance
2014 - Hello Like Before
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