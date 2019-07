Shirley Bassey Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SHİRLEY BASSEY KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Ocak.1937

Shirley Bassey kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Şarkıcı

Shirley Bassey doğum yeri : Cardiff , Galler, İngiltere

SHİRLEY BASSEY BİYOGRAFİSİ

İngiltere ve Avrupa'da popüler olan şarkıcı Türkiye'de de sevilerek dinlenmektedir.

Shirley Bassey, 8 Ocak 1937 tarihinde İngiltere’de Ailesinin yedi çocuğundan en küçüğü olarak doğmuştur. Tam adı Shirley Veronica Bassey’dir. Annesi İngiliz, babası Nijeryalıdır. Shirley Bassey, henüz 2 yaşında çocuk iken babası çocuklara cinsel istismardan ceza evine girdi. Çocukluğundan beri şarkıcılık yapmaktadır. 16 yaşında iken bir müzikal revüde şarkı söylemeye başladı.

Shirley Bassey’nin sevilen ünlü şarkıları arasında şunlar yer alıyor: Something, Where do I begin (Love Story), Diamonds are forever, Moonraker This is my life, Goldfinger, Thought I'd ring you. Üç şarkısı James Bond filmlerinin tema şarkıları olarak hit olmuştur.

Shirley Bassey, İstanbul’a 1980'li ve 1990'lı yıllarda iki kez gelerek konserler vermiştir. Daha sonra da ‘If You Go Away’ ve ‘Where Do I Begin’ gibi şarkılarıyla unutulmazlar arasına giren soul müziğin güçlü sesi Shirley Bassey, 2 Ekim 2005tarihinde tekrar İstanbul’a gelerek konser vermiştir.

2005 yılından beri Monaco’da yaşayan Shirley Bassey,e İngiltere kraliçesi II. Elizabeth tarafından 2000 yılında “Dame Commander” ünvanı verilmiştir.

Shirley Bassey, 1961 yılında Kenneth Hume ile evlendi. 1965 yılında boşandı. Samantha Bassey (d.1963) adında kızı vardır. Kızı Samantha 1985 yılında köprüden nehire düştü ve boğularak öldü. 1968 yılında Sergio Novak ile evlendi. 1977 yılında boşandı. Sharon Novak adında bir kızı vardır.



Albümleri:

1957 - Born to Sing the Blues

1959 - The Bewitching Miss Bassey

1959 - The Fabulous Shirley Bassey

1961 - Shirley

1961 - Shirley Bassey

1962 - Let's Face the Music

1965 - Shirley Stops the Shows

1966 - I've Got a Song for You

1967 - And We Were Lovers

1968 - 12 of Those Songs

1968 - This Is My Life

1968 - This Is My Life (La vita)

1969 - Does Anybody Miss Me

1970 - Something

1971 - Something Else

1972 - I Capricorn

1972 - And I Love You So

1973 - Never Never Never

1974 - Nobody Does It Like Me

1975 - Good, Bad but Beautiful

1976 - Love, Life and Feelings

1977 - You Take My Heart Away

1978 - Yesterdays

1979 - The Magic Is You

1982 - All by Myself

1984 - I Am What I Am

1989 - La Mujer

1991 - Keep the Music Playing

1992 - The Bond Collection

1993 - Sings the Songs of Andrew Lloyd Webber

1995 - Sings the Movies

1996 - The Show Must Go On

2000 - The Remix Album...Diamonds are Forever

2003 - Thank You for the Years

2007 - Get the Party Started

2009 - The Performance

2014 - Hello Like Before