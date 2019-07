Shirley MacLaine Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SHİRLEY MACLAİNE KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Nisan.1934

Shirley MacLaine kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Sinema Oyuncusu

Shirley MacLaine doğum yeri : Richmond, Virjinya, ABD

SHİRLEY MACLAİNE BİYOGRAFİSİ

Shirley MacLaine, 24 Nisan 1934 tarihinde ABD. Virjinya eyaletinin Richmond kentinde Ira Owens Beatty ve Kathlyn Corinne MacLean çiftinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Liseyi Richmond’da bitirdikten sonra Broadway’de tiyatro oyuncusu olmak umuduyla New York'a taşındı. Sinema oyuncusu Warren Beatty kardeşidir.

1955 yılında İlk filmi “The Trouble With Harry”de (Harry’e Ne Oldu), sempatik ve alışılmamış kişiliğiyle öne çıktı.

1955 yılında “Artists and Models” filminde Dean Martin, Jerry Lewis, Dorothy Malone, Shirley MacLaine, Anita Ekberg, Eva Gabor ile birlikte oynadı.

1958′de çevirdiği Some Came Running’de (Aşk Uğruna) saf, hoppa genç kadın tipini dramatik yeteneğini kanıtlayarak oynadı, Bu tipi daha sonra da “Irma la Douce” (Sokak Kızı İrma) 1963 ve Sweet Charity (Şen Dul) 1968, gibi filmlerde başarıyla canlandırdı.

Komedyenlik yeteneğini ortaya koyduğu filmler arasında “Ask Any Girl” (Kızlara Sor) 1959, The Apartment (Garsoniyer) 1960, ayrı bir yer tutar, Terms of Endearment (Sevgi Sözcükleri) 1983, filmiyle 1984′te “en iyi kadın oyuncu” Oscar’ını kazandı. 1971′de edebiyat değeri olan özyaşam öyküsünü yayımladı.

Shirley MacLaine, tanınmış bir oyuncu olmasının yanında yazdığı otobiyografik kitaplar vardır. Yaşadığı deneyimleri kitaplarında okuyuculara aktardı. Kitaplarının çoğu Türkçeye de çevrilmiştir.

Shirley MacLaine, 1954 tarihinde Steve Parker ile evlendi, 1982 yılında boşandı. Sachi Parker (d.1956) adında bir çocuğu vardır.

Kitapları :

Out on a Limb

Going Within

Dancing in the Light

It's All in the Playing

The Camino: A Journey of the Spirit

Dance While You Can (Yapabildiğin Sürece Dans Et)

Ödülleri :

1984 - 41.Altın Küre Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Sevgi Sözcükleri)

1984 - 56.Oscar Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Sevgi Sözcükleri)

1971 - 21.Berlin Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Desperate Characters)

1964 - 21.Altın Küre Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Sokak Kızı İrma)

1961 - 18.Altın Küre Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) (Garsoniyer)

1959 - 9.Berlin Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Ask Any Girl)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2000 - Bruno (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2014 - Elsa & Fred (Elsa Hayes) (Sinema Filmi)

2013 - Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı (Sinema Filmi)

2012 - Palme (Sinema Filmi)

2011 - Bernie'nin Suçu Ne (Marjorie Nugent) (Sinema Filmi)

2011 - Anyone's Son (Margaret Greer) (Sinema Filmi)

2010 - Sevgililer Günü (Estelle) (Sinema Filmi)

2010 - Egg Scape (Audrey) (Sinema Filmi)

2010 - Afi Life Achievement Award: A ... (Kendisi) (TV Filmi)

2009 - The 66th Annual Golden Globe A... (Kendisi) (Tv Programı)

2009 - 81st Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - The 80th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - Coco Chanel (Old Coco Chanel) (TV Filmi)

2007 - Kayıp Yüzük (Ethel Ann) (Sinema Filmi)

2005 - Yerinde Olsam (Ella Hirsch ) (Sinema Filmi)

2005 - Tatlı Cadı (Iris Smythson) (Sinema Filmi)

2005 - Gerçek Dedikodu (Katharine Richelieu) (Sinema Filmi)

2003 - Carolina (Millicent Mirabeau) (Sinema Filmi)

2000 - Twentieth Century Fox: The Blo... (Deedee Rodgers (Arşiv Görüntüleri)) (TV Filmi)

2000 - Duvarların Dili Olsa (Arşiv Görüntüsü) (Sinema Filmi)

2000 - Bruno (Helen) (Sinema Filmi)

1999 - Joan Of Arc (Madame de Beaurevoir) (TV Filmi)

1999 - Get Bruce (Kendisi) (Sinema Filmi)

1996 - Bayan Winterbourne (Grace Winterbourne) (Sinema Filmi)

1996 - Akşam Yıldızı (Aurora Greenway) (Sinema Filmi)

1995 - Sakıncalı Film Dolabı (Kendisi) (Sinema Filmi)

1994 - Gönülsüz Koruma (Tess Carlisle) (Sinema Filmi)

1993 - Intimate Portrait (Kendisi) (Tv Dizisi)

1993 - Ernest Hemingway ile Güreşmek (Helen Cooney) (Sinema Filmi)

1992 - Yorgun Aşıklar (Pearl Berman) (Sinema Filmi)

1992 - Oscar's Greatest Moments (Kendisi (Arşiv Görüntüsü))(Video)

1990 - Yaşamın Kıyısından Kartpostall... (Doris Mann) (Sinema Filmi)

1990 - Waiting for the Light (Zena) (Sinema Filmi)

1989 - Çelik Manolyalar (Ouiser Boudreaux) (Sinema Filmi)

1988 - Madam Sausatzka (Madame Yuvline Sousatzka) (Sinema Filmi)

1987 - Biography (Kendisi) (Tv Dizisi)

1985 – Larry King Live (Kendisi) (Tv Dizisi) (2 Bölüm)

1984 - Cannonball Run II (Veronica) (Sinema Filmi)

1983 - Sevgi Sözcükleri (Aurora Greenway) (Sinema Filmi)

1982 - Baryshnikov In Hollywood (Kendisi) (TV Filmi)

1980 - Loving Couples (Dr. Evelyn Lucas Kirby) (Sinema Filmi)

1980 - A Change of Seasons (Karyn Evans) (Sinema Filmi)

1979 - Bir Yerde (Eve Rand) (Sinema Filmi)

1977 - The Turning Point (Deedee Rodgers) (Sinema Filmi)

1972 - The Possession of Joel Delaney (Norah Benson) (Sinema Filmi)

1971 - Desperate Characters (Sophie Bentwood) (Sinema Filmi)

1970 - El Torida (Sara) (Sinema Filmi)

1969 - Sweet Charity (Charity Hope Valentine) (Sinema Filmi)

1968 - The Bliss of Mrs. Blossom (Harriet Blossom) (Sinema Filmi)

1967 - Woman Times Seven (Paulette) (Sinema Filmi)

1966 - Gambit (Nicole) (Sinema Filmi)

1964 - What a Way to Go! (Louisa May Foster) (Sinema Filmi)

1964 - Sarı Otomobil (Mae Jenkins) (Sinema Filmi)

1963 - Sokak Kızı İrma (Irma La Douce) (Sinema Filmi)

1962 - Salıncakta İki Kişi (Mosca) (Sinema Filmi)

1962 - Geyşam (Lucy Dell / Yoko Mori) (Sinema Filmi)

1961 - Tehlikeli Fısıltı (Martha Dobie) (Sinema Filmi)

1960 - Ocean's Eleven (Tipsy girl) (Sinema Filmi)

1960 - Garsoniyer (Fran Kubelik) (Sinema Filmi)

1960 - Can-Can (Simone Pistache) (Sinema Filmi)

1959 - Kariyer (Sharon Kensington) (Sinema Filmi)

1959 - Ask Any Girl (Meg Wheeler) (Sinema Filmi)

1958 - The Sheepman (Dell Payton) (Sinema Filmi)

1958 - Kader Yolcuları (Ginnie Moorehead) (Sinema Filmi)

1958 - Hot Spell (Virginia Duval) (Sinema Filmi)

1955 - Harry'nin Derdi (Jennifer Rogers) (Sinema Filmi)

1955 - Artists and Models (Bessie Sparrowbrush) (Sinema Filmi)

1939 - The Under-pup (Cecilia Layton) (Sinema Filmi)