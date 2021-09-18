Show TV tanıtım seslendiricisi Murat Nişancalı hayatını kaybetti!
Yaklaşık 18 yıldır Show TV'nin kurumsal tanıtım seslendiricisi Murat Nişancalı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Show TV'nin kurumsal tanıtım sesi olarak 2003 yılından bu güne kadar seslendirme görevini üstlenen Murat Nişancalı hayatını kaybetti. Nişancalı kanser tedavisi görüyordu.
Nişancalı'nın cenazesi yarın (19 Eylül 2021 Pazar) öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.