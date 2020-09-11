Show TV yayın akışı | 12 Eylül Cumartesi Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? 12 Eylül Cumartesi Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 12 Eylül Cumartesi Show TV yayın akışı...

Show TV 12 Eylül 2020 Cumartesi yayın akışı



06:00 Türk Malı

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cuamrtesi Sürprizi

13:00 Oh Olsun

14:45 Çukur

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk