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  3. Show TV yayın akışı | 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışı | 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? Haftanın her günü birbirinden eğlenceli dizi, film ve programlarla izleyicileri ekranları başına kilitleyen Show TV yayın akışını sizler için hazırladık. Peki Bugün Show TV yayın akışında hangi dizi, film ve programlar var işte 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı..

Show TV yayın akışı | 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? 19 Eylül Pazartesi  Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı... 

Show TV 12 Eylül 2020 Cumartesi yayın akışı

08.00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Yeni Gelin

11.00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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