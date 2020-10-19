Show TV yayın akışı | 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı...

Show TV 12 Eylül 2020 Cumartesi yayın akışı

08.00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Yeni Gelin

11.00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme



18.45 Show Ana Haber



20.00 Çukur