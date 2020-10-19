Show TV yayın akışı | 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı
Show TV yayın akışında bugün neler var? Haftanın her günü birbirinden eğlenceli dizi, film ve programlarla izleyicileri ekranları başına kilitleyen Show TV yayın akışını sizler için hazırladık. Peki Bugün Show TV yayın akışında hangi dizi, film ve programlar var işte 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı..
Show TV yayın akışında bugün neler var? 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 19 Eylül Pazartesi Show TV yayın akışı...
Show TV 12 Eylül 2020 Cumartesi yayın akışı
08.00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Yeni Gelin
11.00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
12.45 Kalp Atışı
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur