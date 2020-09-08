Show TV yayın akışı | 9 Eylül Çarşamba Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? 9 Eylül Çarşamba Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 9 Eylül Çarşamba Show TV yayın akışı...

Show TV 9 Eylül Çarşamba 2020 yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Sevgili Dünürüm

12:30 Kuaförüm Sensin

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Düğüm Salonu

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!...

Entelköy Efeköy’e Karşı, Kutsal Damacana, Git Başımdan, Cok Film Hareketler Bunlar gibi yapımlardan tanıdığımız Şahin Irmak’ın ilk kez senarist koltuğunda oturduğu filmin yönetmenliğini Deliha, Eyvah Eyvah, Berlin Kaplanı gibi filmlere de imza atan Hakan Algül üstleniyor. Filmin başrollerinde Irmak’ın yanı sıra Ölümlü Dünya, Martı, Cici Babam gibi yapımlarda gördüğümüz İrem Sak, 1 Erkek 1 Kadın ile adını duyuran Emre Karayel ve Küçük Sırlar, Yalan Dünya gibi dizilerden hatırladığımız Gonca Vuslateri bulunuyor. Salih Kalyon, Onur Buldu, Bilge Şen, Ayşenil Şamlıoğlu, Duygu Yetiş, Hakan Alkın gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin müzikleri Rauf, Ah Yalan Dünya, Elveda Rumeli gibi yapımların da müziklerine imza atan Ayşe Önder’e ait.