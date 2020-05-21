Show TV yayın akışı| Bayram programı Show TV 24 Mayıs Pazar
Show Tv yayın akışı 24 Mayıs Pazar? Bugün hangi diziler, filmler var? Show Tv dizileri, filmleri, programları neler? soruları internette araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte 24 Mayıs Pazar yayın akışı..
24 Mayıs Pazar günü televizyon izlemek isteyenler Show Tv'de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki Show Tv yayın akışı cumartesi nasıl? Show Tv'de bugün ne var? Show Tv dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...
SHOW TV 24 MAYIS PAZAR YAYIN AKIŞI
06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:15 HAYAT GÜZELDİR
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:15 REFİKAYLA MEMLEKETİN HAZİNELERİ
14: 00 SEV KARDEŞİM
15:30 PİS YEDİLİ
18:45 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 BİZİM AİLE
21:45 YALANCI YARİM
00:45 İŞE YARAMAZLAR
01:45 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
SHOW TV FREKANS
Show TV HD, 4 Ocak 2011'de kurulan, önceleri sadece belli programlarda Digiturk'ten yayın yapan kanal, 12 Ocak 2014'ten itibaren Show TV ile eş zamanlı yayın yapan Show TV'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır.
18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece Digiturk 322. Kanaldan izlenebilmekteyken 18 Eylül 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun devreye girmesiyle birlikte Show TV HD, Türksat 4A 12209 H 10000 3/4 frekansından, D-Smart 23. kanaldan, KabloTV 24. kanaldan, Digiturk 22. kanaldan, Filbox 26. kanaldan, Türksat TKGS 4. kanaldan ve Tivibu 25. kanaldan da izlenebilmektedir.
Show TV, 7 Eylül 2016 tarihinde HD logosunu kaldırmıştır.
HABERE YORUM KAT