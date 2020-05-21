Show TV yayın akışı| Bayram programı Show TV 24 Mayıs Pazar

24 Mayıs Pazar günü televizyon izlemek isteyenler Show Tv'de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki Show Tv yayın akışı cumartesi nasıl? Show Tv'de bugün ne var? Show Tv dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...

SHOW TV 24 MAYIS PAZAR YAYIN AKIŞI

06:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:15 REFİKAYLA MEMLEKETİN HAZİNELERİ

14: 00 SEV KARDEŞİM

15:30 PİS YEDİLİ

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 BİZİM AİLE

21:45 YALANCI YARİM

00:45 İŞE YARAMAZLAR

01:45 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

SHOW TV FREKANS

Show TV HD, 4 Ocak 2011'de kurulan, önceleri sadece belli programlarda Digiturk'ten yayın yapan kanal, 12 Ocak 2014'ten itibaren Show TV ile eş zamanlı yayın yapan Show TV'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece Digiturk 322. Kanaldan izlenebilmekteyken 18 Eylül 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun devreye girmesiyle birlikte Show TV HD, Türksat 4A 12209 H 10000 3/4 frekansından, D-Smart 23. kanaldan, KabloTV 24. kanaldan, Digiturk 22. kanaldan, Filbox 26. kanaldan, Türksat TKGS 4. kanaldan ve Tivibu 25. kanaldan da izlenebilmektedir.

Show TV, 7 Eylül 2016 tarihinde HD logosunu kaldırmıştır.