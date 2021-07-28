Show Tv yeni Ana Haber sunucusu Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder nereli ve kaç yaşında?

Ece Üner'in istifasıyla birlikte, izleyiciler artık Show Tv Ana Haber ekranlarında Dilara Gönder'i görecek. , Eylül ayı yeni sezonda kanalın yeni sunuculuğunu üstlenecek olan Dilara Gönder, NTV ve NTV Spor'da uzun süre görev yapmış, Haber Global'de ekranlara gelen yarışma programıyla kısa süre önce ekranlara dönmüştü. İşte ayrıntılar...

DİLARA GÖNDER KİMDİR? DİLARA GÖNDER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Dilara Gönder 17 Haziran 1983 yılında dünyaya gelmiştir. 38 yaşında olan Gönder, liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde okudu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü kazanan Görevli, 2007'de Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programa dahil oldu. Program, radyo dalında birinciliğe layık görüldü. Sunuculuk hayatına ilk adımı Fenerbahçe TV'de "MusicBox" adlı programında attı. 2007 yılına kadar Fenerbahçe TV'de görev yaptı.

2007'de Lig TV'ye geçip ve 2,5 sene Lig TV'de çalıştı. TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip eden Gönder, önemli röportajlar yaptı. 2010'da NTV Spor'a geçti ve burada Zor İşler, Yeter ki İste ve Lingo programlarının sunuculuğunu üstlendi. Ayrıca birden fazla dizide oyunculuk kariyerini de geliştirdi.

DİLARA GÖNDER ROL ALDIĞI DİZİLER

Sunucu olması yanı sıra aynı zamanda oyunculukla da ilgilenen Dilara Gönder, 2014'te "Ne Diyosun" adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Sil Baştan isimli dizide "Gizem Dereli" rolünü canlandırdı. TRT 1'de yayınlanan "Baba Candır" dizisinde oynadı.