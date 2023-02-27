Shuhei Kawasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuhei Kawasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuhei Kawasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuhei Kawasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuhei Kawasaki 28 Nisan 2001 tarihinde Kishiwada, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川﨑 修平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuhei Kawasaki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shuhei Kawasaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shuhei Kawasaki'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shuhei Kawasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuhei Kawasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuhei Kawasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuhei Kawasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Gamba Osaka

26 Ağustos 2021 yılında Portimonense

9 Ocak 2023 yılında Vissel Kobe

31 Aralık 2023 yılında Portimonense

Shuhei Kawasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuhei Kawasaki şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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