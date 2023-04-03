Shunsuke Yamamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunsuke Yamamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunsuke Yamamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shunsuke Yamamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shunsuke Yamamoto 25 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山本 隼輔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shunsuke Yamamoto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shunsuke Yamamoto'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shunsuke Yamamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shunsuke Yamamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shunsuke Yamamoto şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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