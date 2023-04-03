Shunsuke Yamamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunsuke Yamamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shunsuke Yamamoto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shunsuke Yamamoto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.