Shunya Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunya Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunya Ueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shunya Ueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shunya Ueda 8 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 上田 隼也 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shunya Ueda Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shunya Ueda'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shunya Ueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shunya Ueda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında Chukyo Univ.
1 Şubat 2021 yılında Chukyo Univ. I
26 Ocak 2023 yılında Chukyo Univ.
27 Ocak 2023 yılında FK Podgorica
Shunya Ueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shunya Ueda şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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