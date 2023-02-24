Shunya Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunya Ueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shunya Ueda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shunya Ueda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.