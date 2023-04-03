Shuto Toi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Toi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shuto Toi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shuto Toi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.