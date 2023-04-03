Shuto Toi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Toi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto Toi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shuto Toi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shuto Toi 9 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 戸井 士勇都 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shuto Toi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shuto Toi'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shuto Toi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shuto Toi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shuto Toi şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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