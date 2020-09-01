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  3. Şiar Kılıç'ın annesinden kan donduran sözler: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim

Şiar Kılıç'ın annesinden kan donduran sözler: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim

Öldürülen Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Ahamet gözaltına alındığı sırada söyledi sözler kan dondurdu. Ahamet, ''Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim. Beklesin, bir çıkayım buradan” dedi.

Şiar Kılıç'ın annesinden kan donduran sözler: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim

Geçtiğimiz Nisan ayında Sakarya’da annesi ve annesinin sevgilisi ile yaşadığı evde yanarak ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıkmıştı. 

Müge Anlı'da itiraflarda bulunan Şiar'ın annesi Gülizar Ahamet, Hami Kıcı'nın Şiar'ı bayıltana kadar dövdüğünü, ardından çocuğun yerden kalkamadığını söyledi. Ahamet, ''Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” diye konuştu. 

Canlı yayındaki itirafları ihbar kabul eden  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yayına gelerek Gülizar Ahamet'i ve sevgilisi Hami Kıcı'yı gözaltına aldı. 

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Hami Kıcı'nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı'da gözaltına alındı.

Şiar Kılıç'ın annesinden kan donduran sözler: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim

ŞİAR'I DİRİ DİRİ YAKMIŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine götürüldü. 

Hami Kıcı'nın küçük Şiar'ı döverek bayılttıktan sonra öldüğünü düşünüp korktuğu ve evi ateşe verdiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun ise dayaktan sonra komaya girdiği ancak ölmediği tespit edildi. Otopside yangın nedeniyle karbonmonoksite maruz kaldığı belirtilen Şiar'ın yangın sırasında aslında yaşadığı ve diri diri yandığı öğrenildi.

Şiar Kılıç'ın annesinden kan donduran sözler: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim

''BEN DE ONUN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEĞİM''

Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na sevk edildikleri esnada anne Gülizar Ahamet’in söylediği sözleri olay oldu. 

Ahamet adliye çıkışında, ''Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim. Beklesin, bir çıkayım buradan. Ben çocuğuma bir şey yapmadım. Yalan söylediği için tutuklandım, benden ayrılmak istediği için kavga ettik, her şeyi anlatacaktım” dedi.

Öte yandan Hami Kıcı’nın annesi Emine K. ise, “Çok pişmanım, polisi aramadığıma pişmanım" ifadelerini kullandı. 

Şiar Kılıç'ın annesinden kan donduran sözler: Ben de onun çocuklarını öldüreceğim

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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