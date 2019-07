Sibel Alaş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİBEL ALAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Şubat.1973

Sibel Alaş kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Şarkıcı

Sibel Alaş doğum yeri : İzmit

SİBEL ALAŞ BİYOGRAFİSİ

Sibel Alaş, 13 Şubat 1973 tarihinde İzmit’te ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. 7 yaşında iken babası ona bir mandolin aldı, Kitaplar ve müzikle olan dostluğu o yıllardan beri hiç bozulmadı. İlkokuldan sonra Orta kulu ve liseyi Çavuşoğlu Koleji’nde tamamladı. Ortaokulun ilk yılında, gitar çalmaya başladı. Okul orkestrasına girdi. Yarışmalara konserlere katıldı. Okulda yazdığı şiirleri gitarı eşliğinde okumaya başlayınca şiirlerin şarkıya benzediğini farketti. On yaşından itibaren Önder Bali Müzik Okulu'nda müzik eğitimi aldı.

İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Önceleri Yonca Evcimik'e vokalistlik yapan Sibel Alaş, ilk olarak 1995 yılında Mustafa Sandal'ın eşliğinde kendisinin ilk albümünü çıkardı.

1996'da ikinci albümü "Fem" ile beraber artık söz yazarlığı konusunda da ne kadar iyi olduğunu göstermiştir. Kendine özgü tarzı özel bir hayran kitlesi toplamıştır. 1998 yılında üçüncü albümü "Çocuk"u çıkardığında bazıları albümlerine niçin bu isimleri verdiğini sormuşlardır; Adam, Kadın (fransızca Femme) ve Çocuk. Sibel Alaş'ın albümlerinde dikkati çeken bir başka husus ismini "sibelalaş" şeklinde yazmasıdır.

Sibel Alaş 2005 yılında beyin kanamasına neden olan bir damar deformasyonu yaşadı.

1996 yılında yapılan 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde “En İyi Çıkış Yapan Bayan Şarkıcı” ödülünü aldı. Yine aynı yıl, aynı ödül töreninde sanatçının "Adam" klibi “Yılın En İyi Klibi” ödülüne layık görüldü.

2010 yılında kitap çevirmenliğine başlayan Sibel Alaş, ilk olarak, Epsilon Yayınevi için türkçeye çevirdiği “Kırık Kalpler Oteli” isimli kitapla başladı çevirmenliğe. Daha sonra yurt dışında dizisi de yapılan Game of Thrones (Taht Oyunları)adlı kitabın serisi olan; George R. R. Martin’in yazdığı A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı) kitaplarının çevirmenliğini yapmıştır.

Sibel Alaş ayrıca Radyo Mega’da kendisinin hazırlayıp sunduğu “De’sibel” isimli program var.

Sibel Alaş 1996 yılında prodüktörü Zeki Aköz ile evlendi. Henüz 2,5 yaşında bebekken evlat edindiği Tuğçe (d.1996) adında bir kızı ve Doğa adında bir de oğlu var.



Albümleri :

1995 - Adam

1996 - Fem

1998 - Çocuk

2006 - Carpe Diem (Günü Yakala) (2 CD )

2006 - Sibel Alaş, Koleksiyon serisi

2006 - Carpe Diem (3 CD) (CD 3: Böyle Dünyanın/Single)