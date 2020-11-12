Sibel Bilgiç kimdir? Unutulmaz şarkıları ve buğulu sesi ile bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu Sibel Bilgiç oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçının hayatı da merakla araştırılıyor. Peki Sibel Bilgiç kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim? Sibel Bilgiç son hali..

SİBEL BİLGİÇ KİMDİR?

Sibel Bilgiç, 1 Kasım 1971 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 47 yaşında olan şarkıcı Akrep burcudur.

lkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Liseye devam ederken, bir yandan da Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi aldı. Daha sonra kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimine devam etti.

Türkiye'ye yerleşince önce Best Hotel, sonra Karpiç Bar'da şarkı söyledi. Bir süre Zerrin Özer'e vokal olarak eşlik etti. Hilton Ankara'da jazz ve pop jazz söyleyerek profesyonel müzik serüvenine atıldı.

1997 senesinde, Alışamadım o yılın en çok dinlenen hit Türk pop şarkılarından biri olmuştur.

Sibel Bilgiç, Casablanka müzikalinde Lisa karakterine hayat vermiştir.

Sibel Bilgiç, Trabzonspor kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz ile 1997 senesinde başlayan ve 8 sene süren bir birliktelik yaşadı. Ondan ayrıldıktan sonra Dr. Ulvi Süvarioğlu ile kısa süreli bir evlilikleri oldu.

İş hayatına İstanbul'da Nişantaşı'nda bir lazer epilasyon merkezi işleterek devam etmektedir.