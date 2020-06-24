Sibel Demiralp kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 'şantaj' suçundan beraat eden, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi manken Sibel Demiralp (26) tahliye edildi.

Sibel Demiralp, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu olan bir isim. Bir dönem katıldığı yarışmalarda dereceler alan Sibel Demiralp şimdilerde ise cezaevinden tahliyesi ile konuşuluyor. İşte, Sibel Demiralp'e dari bilgiler...

SİBEL DEMİRALP KİMDİR?

Adanalı Sibel Demiralp, 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi oldu. Mankenlik yapan Demiralp, 2017 yılının temmuz ayında, bir akrabası ve bir mankenin de aralarında bulunduğu 4 kişi ile birlikte, İstanbul’da yaşayan iş insanı H.F.’nin çıplak fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tutuklu yargılanan Sibel Demiralp, şantaj suçundan beraat ederken, ’Nitelikli yağma’, ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’Kredi kartını kötüye kullanma’ suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da aynı suçtan aynı miktarda ceza verilen dava, yapılan itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi.

İtirazla birlikte Demiralp’in avukatı, müvekkilinin tahliyesini istedi. Bölge İdare Mahkemesi de dosya üzerinden, geçen hafta tahliye kararı verdi. Dava dosyası halen Bölge İdare Mahkemesi’nde olan Sibel Demiralp, 3 yıl kaldığı Bakırköy Kadın Cezaevi’nden serbest kalır kalmaz memleketi Adana’ya döndü.