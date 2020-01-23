Sibel Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Emrah ile evliliğinde krizler olan Sibel Erdoğan hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki şarkıcı Emrah'ın eşi Sibel Erdoğan kimdir? İşte detaylar...

SİBEL ERDOĞAN KİMDİR?

Sibel Erdoğan,1980 Belçika doğumludur. Müzik hayatına 13 yaşında doğduğu şehir olan Belçika’da başladı. Genç yaşında başladığı sahne hayatına 3000 kişilik salonlarda, gazinolarda ve dernek toplantılarında şarkı söyleyerek devam etti. Akbaş Müzik’le, 1998 yılında “Az Değilsin Abisi”, 1999 yılında “Bana Göz Kulak Ol” adlı iki albüm çalışmaları oldu. Daha sonra Emrah ile tanışan Sibel Erdoğan kariyerini noktaladı ve ev hanımı olmaya karar verdi. Emrah ve Sibel Erdoğan 2011 yılında başladıkları ilişkilerini 2014 yılında evlenerek taçlandırdı.