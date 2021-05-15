Siber Güvenlik Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2529.09

Meslek Adı : Siber Güvenlik Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Siber saldırılara karşı bireylerin ve işletmelerin ağlar, programlar, cihazlar ve verilerin siber güvenliğini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Siber Güvenlik Uzmanı;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni algoritmalar belirlemek siber güvenlik altyapısını tasarlamak,

b) Koruyacağı sistemin saldırı açıklarını analiz etmek, açıkları kapatmak, yeni yazılımlar üretmek, değişiklik ve iyileştirmeler yapmak,

c) Siber Saldırı anında meydana gelebilecek kayıpları en az seviyeye indirmek,

d) Kullanıcılara yapılan sistem değişikliği hakkında bilgilendirmede bulunmak,

e) Siber Saldırı ataklarına karşı ürettiği yazılımları en iyi performansta kullanmak,

f) Hassas verileri siber saldırılardan korumak için güvenlik önlemlerini planlamak ve yürütmek,

g) Siber güvenlik ekibiyle işbirliği içerisinde çalışmak,

h) Yazılımları gerektiğinde güncellemek ve onarımını yapmak,

i) Mesleği alanında meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Siber Güvenlik Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri) mesleği için “2359.91” kod olarak kullanılır iken Ağ Çile Makinesi İşçisi mesleği için “8151.45” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Siber Güvenlik Uzmanı Meslek Kodu “2529.09” olarak belirlenmiştir.

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