Şiber Valf ne demek, TDK'ya göre Şiber Valf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şiber valf ne demek? Şiber valf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şiber valf kelimesi. Peki şiber valf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şiber valf nedir, şiber valf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Şiber valf kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Şiber valf kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ŞİBER VALF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şiber valf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şiber valf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Suyu açıp kapamaya yarayan contasız vana

