Sibernetik ne demek, TDK'ya göre Sibernetik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sibernetik ne demek? Sibernetik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sibernetik kelimesi. Peki sibernetik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sibernetik nedir, sibernetik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİBERNETİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sibernetik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sibernetik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sibernetik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güdüm bilimi

