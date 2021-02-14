Beklenen yar ülkenin kuzeyinden giriş yaptı. Sibirya soğukları perşembe günü yurdu terk edecek. Ancak beş gün boyunca sürecek kar yağışlarının verebileceği zararlar için Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı yapıldı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, -1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5 ila 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde; Dalga: 4,0 ila 5,0m; Görüş: Zayıf.

EGE

Hava Durumu; Çok bulutlu ve yağmurlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9; Güney Ege’de güney ve güneybatı, zamanla kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, Kuzey Ege’de zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz hafif sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatı, doğusu ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.