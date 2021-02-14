Sibirya soğukları geldi! Meteoroloji'den peş peşe kar uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu Pazar günü için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yurt geneli için peş peşe kuvvetli yağış rüzgar ve çığ uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Beklenen yar ülkenin kuzeyinden giriş yaptı. Sibirya soğukları perşembe günü yurdu terk edecek. Ancak beş gün boyunca sürecek kar yağışlarının verebileceği zararlar için Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı yapıldı.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, -1°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, -1°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5 ila 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde; Dalga: 4,0 ila 5,0m; Görüş: Zayıf.
EGE
Hava Durumu; Çok bulutlu ve yağmurlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9; Güney Ege’de güney ve güneybatı, zamanla kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, Kuzey Ege’de zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz hafif sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatı, doğusu ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.