Siborgiyum ne demek, TDK'ya göre Siborgiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Siborgiyum ne demek? Siborgiyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi siborgiyum kelimesi. Peki siborgiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre siborgiyum nedir, siborgiyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Siborgiyum kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Siborgiyum kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SİBORGİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Siborgiyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Siborgiyum kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre siborgiyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 106, atom ağırlığı 266 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen, kaliforniyum ile oksijen ve kaliforniyum ile neon atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir element (simgesi Sg)

