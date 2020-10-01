Sıcak havalar hafta sonundan itibaren geri geliyor! Marmara ve Ege kavrulacak

Marmara Bölgesinde geçtiğimiz pazartesi ve salı günü etkili olan sağanak yağış İstanbulluları olumsuz etkilemişti. Ardından ise sıcak havalar etkisini göstermeye başlarken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki haftanın hava durumuna ilişkin bilgiler verdi.

"Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelecek sıcak hava dalgası ile 7.sıcak hava dalgasını yaşayacağız. " diyen Çalışkan, "Eylül ayı tamamen sıcak geçti. 2 gün bir serinlik yaşadık. Ancak yaz bitmiyor'' dedi. Çalışkan sıcaklıkların hafta sonundan itibaren yükseleceğini belirterek, "Sıcaklık artışı yurt genelinde olacak ancak bundan en çok Marmara ve Ege Bölgesi etkilenecek'' diye konuştu.

"SICAKLIKLAR TEMMUZ DEĞERLERİNDE"

Sıcaklıklardaki belirgin artışlarla hafta başından perşembe gününe kadar sıcaklıkların çok yüksek olduğunu söyleyen Çalışkan, ''Bu sıcaklıklar temmuz değerlerinde. İstanbul 32 Ege'de dereceler 35'lere kadar çıkacak'' bilgisini verdi.

Ayrıca sıcak hava dalgasının ardından yeniden yerel olmak üzere kuvvetli yağışlar geri gelebilir.

O İLLERİMİZ İÇİN YAĞIŞ VE DOLU UYARISI

Öte yandan hafta sonu zayıf rüzgarlarla birlikte yurdun büyük bir kesiminde sis görüleceğini söyleyen Çalışkan; yarın Trabzon, Artvin, Ordu, Rize, Ardahan, Van, Ağrı, Hakkari için de kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.