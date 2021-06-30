Sıcak havalar yüzünden 233 kişi hayatını kaybetti!

Şehir polis departmanı ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından yayınlanan rakamlara göre, Cuma gününden bu yana Vancouver bölgesinde en az 134 kişi aniden öldü. Yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın Vancouver bölgesindeki ölümlerin büyük olasılıkla zorlu bir sıcak hava dalgasıyla bağlantılı olduğunu ve ülkenin ABD Pasifik Kuzeybatısına kadar uzanan kavurucu koşullar arasında şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığını kaydettiğini söyledi. Yalnızca Vancouver Polis Departmanı, Cuma gününden bu yana 65'ten fazla ani ölüme yanıt verdiğini ve büyük çoğunluğunun "ısı ile ilgili" olduğunu söyledi.

DÜZİNELERCE İNSAN ÖLÜYOR!

Kanada Salı günü üst üste üç gün içinde tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı. Ülkenin hava durumu servisi Çevre Kanada bildirisine göre, bahsedilen sıcaklık Vancouver'ın yaklaşık 155 mil (250 kilometre) doğusunda, Lytton, British Columbia'da 121 Fahrenheit'e (49.5 santigrat derece) ulaşmasıyla geldi. Polis çavuşu Steve Addison, "Vancouver daha önce hiç böyle bir sıcaklık yaşamadı ve ne yazık ki düzinelerce insan bu yüzden ölüyor" dedi. Diğer yerel belediyeler de birçok ani ölüm çağrısına yanıt verdiklerini, ancak henüz gişeleri açıklamadıklarını söylediler.

TERMOMETRELER 115'E ULAŞTI!

İklim değişikliği rekor kıran sıcaklıkların daha sık olmasına neden oluyor. Küresel olarak, ABD'nin Kuzeybatı Pasifik şehirlerindeki Portland, Oregon ve Seattle, Washington'daki sıcaklıklar 1940'lardan beri görülmeyen seviyelere ulaştı: Ulusal Hava Servisi'ne göre Portland'da 115 derece, Fahrenheit ve Seattle'da 108 dereceye kadar ulaştığı bildirildi.

Pasifik kıyısındaki Vancouver, birkaç gün boyunca 86 derece üzerinde sıcaklık kaydetti. Klimatologlar yüksek nem nedeniyle Fraser Nehri deltası boyunca iç kesimlerde, hava sıcaklığının 111 derece hissedildiğini bildirdi.

Vancouver'ı da bulunan British Columbia eyaletinin baş adli tabibi, "aşırı sıcaklık sebebiyle ölümlerde önemli bir artış yaşanıyor" dedi.

Servis yaptığı açıklamada, Cuma ve Pazartesi arasında ortalama 130'a kıyasla 233 ölüm kaydettiğini duyurdu.

BU ZAMANA KADAR EN SICAK HAFTA YAŞANDI!

Britanya Kolumbiyası Başbakanı John Horgan düzenlediği basın toplantısında, "Britanya Kolombiyalılarının şimdiye kadar yaşadığı en sıcak haftanın ortasındayız ve bu durum, aileler ve topluluklar için feci sonuçlar yaratacak. Bu olağanüstü zamanı birlik olarak atlatacağız." dedi ve ekledi: "Risk altında olabileceğini bildiğimiz insanları kontrol etmek, buzdolabında soğuk kompresler olduğundan veya evlerimizin en serin yerinde kaldığımızdan emin olmak zorundayız!" çağrısında bulundu.

Çevre Kanada, British Columbia, Alberta ve Saskatchewan, Manitoba, Yukon ve Kuzeybatı Topraklarının bazı bölgeleri için "uzun süreli, tehlikeli ve tarihi sıcak hava dalgası bu hafta boyunca devam edecek" uyarısını yayınladı.

ABD Ulusal Hava Servisi de benzer bir uyarı yayınlayarak insanları klimalı binalarda kalmaya, yorucu açık hava aktivitelerinden kaçınmaya, bol su içmeye ve aile üyelerini/komşuları kontrol etmeye davet etti.

Sıcak hava dalgası, Vancouver bölgesindeki okulları ve Covid-19 aşı merkezlerini kapatmaya zorlarken, yetkililer sokak köşelerine geçici su çeşmeleri ve buğulanma karşıtı istasyonları kurdu.