Sıcak havaların kurtarıcısı! Terden muzdarip olanların aradığı ürün: Tuz Sabunu

Sıcak havaların en berbat durumu olan ve ne yapılırsa yapılsın bir türlü çözüm bulunamayan ter için, doğal çözüm yolları ile sonuç almak isteyenlere tuz sabunu çare oluyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sıcak havaların kurtarıcısı! Terden muzdarip olanların aradığı ürün: Tuz Sabunu

Sıcak havalarda kurtulmanın bir türlü mümkün olmadığı ve çeşitli çözüm yolları denenerek kurtulmak istenen ter için aktarlarda kolay bir şekilde bulunan ve kullanıldığı zaman kısa sürede etki edecek olan tuz sabunu doğal olması ve çeşitli mineralleri içermesinden dolayı ter sorununa çözüm arayanların bir numaralı ürünü olacak.

Sıcak havaların kurtarıcısı! Terden muzdarip olanların aradığı ürün: Tuz Sabunu

YAZ MEVSİMİNİN KURTARICISI

Himalaya tuzunun kalıp içinde sıkıştırılması ile ortaya çıkarılan ve tamamen doğal olan tuz sabunu içerisinden bulunan çeşitli minerallerden dolayı başta ter kokusu olmak üzere birçok faydası bulunan tuz sabunu, artan sıcaklıklar ile birlikte terden muzdarip olan insanlar için kurtarıcı oluyor.

Sıcak havaların kurtarıcısı! Terden muzdarip olanların aradığı ürün: Tuz Sabunu

DOĞRU KULLANIMDA ETKİLİ OLUYOR

Eskişehir’de uzun yıllardır aktar işletmeciliği yapan Abdullah Alkan, tuz sabununa olan talebin yaz mevsimi gelmesi ile birlikte arttığını belirterek, doğru ve düzenli kullanım ile birlikte ter sorunundan kurtulabileceğini söyledi.

Sıcak havaların kurtarıcısı! Terden muzdarip olanların aradığı ürün: Tuz Sabunu

Tuz sabununu doğru kullanmanın en etkili yolunun duş aldıktan sonra vücut nemli iken olduğunu belirten Alkan, "Bunu duştan çıkarken yapmanız gerekiyor ve üstünüzü kurulamadan çıkmanız lazım. Yeni doğan bebeklerin tuza yatırılmasına benziyor. Kurularsanız, tuz ve içindeki mineraller havluya geçer ve bir işe yaramaz. Vücutta kalan tuz parçaları, sıcak havalarda terlemeyi önler ve mineral kaybının önüne geçer." dedi.

Sıcak havaların kurtarıcısı! Terden muzdarip olanların aradığı ürün: Tuz Sabunu

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