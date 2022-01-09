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Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bu hafta geliyor!

İstanbul'da bu hafta kar yağışı etkisini gösterecek. Son zamanlarda mevsim normallerinin dışında seyreden hava sıcaklığı 10 derece kadar düşüş gösterecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluların merakla beklediği kar yağışının bu hafta İstanbul'da da etkili olacağını söyledi.

Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bu hafta geliyor!

Son günlerde normallerin çok üzerinde seyreden hava sıcaklığının yerini soğuk hava alıyor.

Hafta sonunda düşen sıcaklıklar, önümüzdeki hafta içi daha da düşecek ve yerini kar yağışına bırakacak. Gelen son bilgilere göre Marmara ve İstanbul'da da kar yağışı kendisini gösterecek.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Konuyla ilgili haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu hafta çarşamba günü, İstanbul'a kar geleceğini açıkladı.

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Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Kar geliyor. 12 Ocak Çarşamba günü kar, Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar.

Sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek! İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bu hafta geliyor! ​​​​​​​

Perşembe günü de Marmara'da kar görünüyor yeni verilere göre. İstanbul'da salı gecesi, çarşamba ve perşembe (13 Ocak) karla karışık yağmur ve kar görünüyor. Aynı günlerde iç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kar görülebilir. Sıcaklık 10 derece düşüyor.

Sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek! İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bu hafta geliyor! ​​​​​​​

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