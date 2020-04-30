Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Nisan perşembe hava durumu

Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Nisan çarşamba hava durumu

Meteoroloji, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Kayseri, Nevşehir çevreleri ve Niğde’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.

Türkiye bugün Balkanlar'dan gelen yeni sağanak yağışlı ve serin havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise çok bulutlu ve kapalı bir gün geçirecek. Sıcaklıların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Kayseri, Nevşehir çevreleri ve Niğde’nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

30 Nisan perşembe hava durumu

MARMARA

Pazrçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 30 Nisan 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

EDİRNE 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 30 Nisan 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

DENİZLİ 13°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 24°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 30 Nisan 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

ADANA 14°C, 25°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 18°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin parçalı çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri ile Kayseri, Nevşehir çevreleri ve Niğde’nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 30 Nisan 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

ANKARA 11°C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 7°C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 30 Nisan 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

BOLU 7°C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 25°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 30 Nisan 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

AMASYA 9°C, 24°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu

TOKAT 10°C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

ERZURUM 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 30 Nisan 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

DİYARBAKIR 7°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 12°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 10°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE YARIN HAVA NASIL

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batısı güney ve batı, yarın öğle saatlerinde kuzeydoğu, doğusu kuzey ve doğu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğu, yarın sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatı, ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, yarın öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.