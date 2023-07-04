Sıcaklıklar artıyor! Ülke geneli 4 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Sıcaklıklar artıyor! Ülke geneli 4 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak?

Hava Sıcaklığı:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar artıyor! Ülke geneli 4 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak?

İç Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar artıyor! Ülke geneli 4 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak?

Orta Ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 35°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar artıyor! Ülke geneli 4 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak?

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar artıyor! Ülke geneli 4 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak?

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