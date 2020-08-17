Sıcaklıklar kavuruyor! Japonya'da sıcak havalar nedeniyle 27 kişi öldü

Asya kıtasında yer alan Japonya'da hava sıcaklıkları son bir haftada 27 kişiyi hayattan kopardı.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin verilerini güncelledi.

Verilere göre son bir haftada yaşları 50 ile 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması nedeniyle öldü.

Ölenlerin yüzde 70'nin 70 yaş üzeri olduğu açıklandı. Ayrıca bu kişilerin 26’sının ev içinde hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen 23 kişinin evlerinde havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı kaydedildi.

UZMANLAR SIKLIKLA SU TÜKETMEYİ TAVSİYE EDİYOR

Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı Tokyo metropolünde, sağlık uzmanları, havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.

Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.