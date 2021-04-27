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  3. Sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı! İşte 27 Nisan Salı hava durumu

Sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı! İşte 27 Nisan Salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı 2 ila 6 derece artarken, Doğu Anadolu ile Trabzon çevrelerinde kısa süreli olarak sağanak yağış bekleniyor. İşte 27 Nisan Salı hava durumu...

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu hava hakim olurken, günün ilk saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR 

Ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı! İşte 27 Nisan Salı hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı! İşte 27 Nisan Salı hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

 

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı! İşte 27 Nisan Salı hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklıklar mevsim normallerine dönmeye başladı! İşte 27 Nisan Salı hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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