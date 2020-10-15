Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! 3 ilde sağanak yağmur var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada sıcaklıkların 1 ile 3 derece arası artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesinleri ise yağmurlu geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının internet sitesinde yayımladığı günlük hava tahmini raporuna göre, ülke genelinde sıcaklıklar 1 ile 3 derece artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Doğu Karadeniz kıyılarında gün içinde yerel yağışlar bekleniyor. Uzmanların yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 23°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Aaz bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlrinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu