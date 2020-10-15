Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! 3 ilde sağanak yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının internet sitesinde yayımladığı günlük hava tahmini raporuna göre, ülke genelinde sıcaklıklar 1 ile 3 derece artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Doğu Karadeniz kıyılarında gün içinde yerel yağışlar bekleniyor. Uzmanların yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 23°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Aaz bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlrinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu