"Sıcaktan eridim" ifadesini sanatla buluşturan İngiliz sanatçının özgün eserini görünce tüm bedeninizi ateş saracak! "Adana’da mı burası?"

Bakınca bile içinizi cayır cayır yakacak bu sanat eserini görünce "Sanat ne içindir?" diye sorgulayacaksınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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"Sıcaktan eridim" ifadesini sanatla buluşturan İngiliz sanatçının özgün eserini görünce tüm bedeninizi ateş saracak! "Adana’da mı burası?"

İngiliz sanatçı, fotoğrafçı ve film yapımcısı olan 29 Nadia Lee Cohen'in mayıs ayında açmış olduğu sergisinde yayınlanan sanat eseri, oldukça ilgi çekti. Şezlongda uzanan bir insanın eriyerek sıvılaştığını ve şezlongdan yerlere aktığını ifade eden bu eser, bazılarına çok orijinal ve görülmeye değer olarak gelirken bazılarının ise midesini bulandırmış.

"CAYIR CAYIR YANAN GÜNEYDOĞU BU"

"Mozartculturestr" adlı Instagram sayfası tarafından paylaşılan esere esprili yorumlar da geldi. Türk kullanıcılarının takip ettiği sanat sayfasının paylaştığı gönderiye kullanıcılar, "Neyse ki yağlar erimiş", "Cayır cayır yanan Güneydoğu bu", "Kpss'si iyi geçenlerin sınav iptal olunca son hali" gibi yüzleri gülümseten yorumlar geldi.

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