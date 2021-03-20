Şiddetin böylesi görülmedi: Küçük kız çocuğunu dövdüğü anları TikTok'tan paylaşan Aziz Çoban'a tepki yağdı! Sosyal medya platformu TikTok, yine çirkin bir şiddet olayına tanık oldu. Küçük bir kız çocuğunu gülerek döven ve bu görüntüleri bir de TikTok hesabı üzerinden paylaşan Aziz Çoban kullanıcı adına sahip şahıs, tepkilerin odağı oldu.

A+ A-

Sosyal medya platformu TikTok'tan paylaşılan görüntüler, bir çocuk istismarını daha ortaya çıkardı. Küçük bir kız çocuğunu darbeden ve isminin Aziz Çoban olduğu iddia edilen bir şahıs, bu görüntüleri TikTok hesabı üzerinden paylaştı. Küçük çocuğa arka arkaya tokatlar atan ve bunu yaparken kahkahalarını gizlemeyen adamın dövdüğü kız çocuğunun gözyaşlarını tutamadığı görüntüler yürekleri sızlatırken beğeni uğruna, bebek sayılabilecek yaştaki küçük çocuğa şiddet uygulayan Aziz Çoban'a tepki yağdı. Videonun sosyal medyada yayılması üzerine internet kullanıcıları, Çoban'ın tutuklanması istedi. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü tiktokkız çocuğuşiddetçocuk istismarı