Şiddetli fırtına bekleniyor! Yola çıkacaklar dikkat: Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerinin tümü iptal edildi

25 Ekim Pazartesi günü (yarın) yapılacak olan Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada; Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Yapılan duyuruya göre;

Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00,

Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Kabatepe'den Gökçeada'ya bugün saat 21.00 seferi de olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.