Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Çanakkale Valiliği'nden okullar için önemli duyuru!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısı sonrası Çanakkale Valiliği'nden önemli açıklama geldi.

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Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Çanakkale Valiliği'nden okullar için önemli duyuru!

Çanakkale'de yarın saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin izinli sayılması kararlaştırıldı. Açıklama Çanakkale Valiliği'nin resmi hesaplarından duyuruldu.

Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Çanakkale Valiliği'nden okullar için önemli duyuru!

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel 21 Kasım'da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Ayrıca İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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