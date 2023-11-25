Şiddetli fırtına İzmir’de çatıları uçurdu! Çatının uçma anı kamerada!

İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir binadaki çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Şiddetli fırtına İzmir’de çatıları uçurdu! Çatının uçma anı kamerada!

İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir binadaki çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Kent genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Çeşme'de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, Seferihisar da ise dolu yağışı etkili oldu. Bergama ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçede meydana gelen sağanak ve fırtınada bir binadan kiremitler düştü. Bir başka binanın ise çatısı uçtu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! Kaza geçiren genç ‘Rüya bu’ diyerek kaçmaya çalıştı!
Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı! Kaza geçiren genç ‘Rüya bu’ diyerek kaçmaya çalıştı!
Ankara’da komşular arasında kavgada kan aktı! Pompalı tüfekle dehşet saçtı! 2 ölü 2 yaralı var
Ankara’da komşular arasında kavgada kan aktı! Pompalı tüfekle dehşet saçtı! 2 ölü 2 yaralı var
Fırtınalı havada denize açılan kanocular hayatının şokunu yaşadı! Kanoları alabora oldu
Fırtınalı havada denize açılan kanocular hayatının şokunu yaşadı! Kanoları alabora oldu
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Son Haberler
Muğla Dalaman’ı hortum vurdu! Çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar gördü! "Tüm halkımıza geçmiş olsun"
Muğla Dalaman’ı hortum vurdu! Çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar gördü! "Tüm halkımıza geçmiş olsun"
Real Madrid Arda Güler kararında son noktayı koydu! Kiralanması gündemdeydi
Real Madrid Arda Güler kararında son noktayı koydu! Kiralanması gündemdeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak'
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikten uyarı üzerine uyarılar! Kar, şiddetli yağmur ve fırtına geliyor
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikten uyarı üzerine uyarılar! Kar, şiddetli yağmur ve fırtına geliyor
İstanbul merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu! Şüpheli 46 polisten 18'i tutuklandı
İstanbul merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu! Şüpheli 46 polisten 18'i tutuklandı
Cengiz Holding’e ait maden ocağındaki göçükle ilgili flaş gelişme! 3 yetkiliye yurtdışı yasağı getirildi!
Cengiz Holding’e ait maden ocağındaki göçükle ilgili flaş gelişme! 3 yetkiliye yurtdışı yasağı getirildi!
Çok Okunanlar
BİM Marketlerden Efsane kasım indirim kampanyası başladı! 22 -28 Kasım muhteşem indirimli ürün kataloğu yayınladı, Gıdadan İçeceğe...
BİM Marketlerden Efsane kasım indirim kampanyası başladı! 22 -28 Kasım muhteşem indirimli ürün kataloğu yayınladı, Gıdadan İçeceğe...
Real Madrid Arda Güler kararında son noktayı koydu! Kiralanması gündemdeydi
Real Madrid Arda Güler kararında son noktayı koydu! Kiralanması gündemdeydi
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikten uyarı üzerine uyarılar! Kar, şiddetli yağmur ve fırtına geliyor
Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikten uyarı üzerine uyarılar! Kar, şiddetli yağmur ve fırtına geliyor
Tarım Kredi Market efsane Kasım ayı indirim kampanyasına katılarak 23 -30 Kasım 2023 indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Et Süt Peynir...
Tarım Kredi Market efsane Kasım ayı indirim kampanyasına katılarak 23 -30 Kasım 2023 indirimli ürün kataloğunu yayınladı, Et Süt Peynir...
MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyine hava harekatı! "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar"
MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyine hava harekatı! "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar"
Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamada 1 işçi daha hayata tutunamadı!
Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamada 1 işçi daha hayata tutunamadı!
Yorumlananlar
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi