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  3. Şiddetli fırtınada acı bilanço! Küçük çocuklar çöken duvarın altında kaldı! 2 ölü, 3 yaralı

Şiddetli fırtınada acı bilanço! Küçük çocuklar çöken duvarın altında kaldı! 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'de şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki tek katlı binanın çöken duvarın altında kalan 5 çocuktan 2’si hayatını kaybederken 3 çocuk yaralandı.

Şiddetli fırtınada acı bilanço! Küçük çocuklar çöken duvarın altında kaldı! 2 ölü, 3 yaralı

Olay, Araban ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki üstü açık tek katlı bina duvarı fırtına kaynaklı çöktü. O sırada duvarın önünde olan 5 çocuk duvarın yıkıntısının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler çevredeki vatandaşların yardımıyla göçük altında kalan Hacı Ali Günseli, (7), Mustafa Tiren (5), Vakkas Çalışkan (11), Seydi Çelik (14) ve Muhammed Mustafa Günseli'yi (11) yıkıntıların arasından çıkardı.

Şiddetli fırtınada acı bilanço! Küçük çocuklar çöken duvarın altında kaldı! 2 ölü, 3 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı çocuk, ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hacı Ali Günseli, (7) ve Mustafa Tiren (5) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumunun ağırlaşması üzerine yaralı çocuk Vakkas Çalışkan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından Hisar Mahallesi'ne giden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise vatandaşlardan bilgi aldı. Mahalledeki incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesine geçen Başkan Doğru ile Kaymakam Sevgili, çocukları vefat eden ve yaralanan ailelerle ilgilenerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şiddetli fırtınada acı bilanço! Küçük çocuklar çöken duvarın altında kaldı! 2 ölü, 3 yaralı

VALİ UYARIDA BULUNDU

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Toz fırtınasının devam ettiğini belirten Vali Gül, "Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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