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Şiddetli yağışlar can aldı! Sri Lanka'da yetkililerden sel açıklaması

Sri Lanka’da şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen sellerde en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Şiddetli yağışlar can aldı! Sri Lanka'da yetkililerden sel açıklaması

Şiddetli yağışların sele yol açtığı Sri Lanka'da en az 5 kişi hayatını kaybetti. Selden en çok etkilenen yerlerin ülkenin kuzey, orta, güney ve kuzeybatı bölgeleri olduğu aktarıldı.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ MAHSUR KALDI

Öte yandan yetkililerin yaptığı açıklamaya göre; şiddetli yağış nedeniyle sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, bazı ana rezervuar kapaklarının yağışlar nedeniyle açıldığını kaydederek, bölge sakinlerini toprak kaymalarına karşı uyardı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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