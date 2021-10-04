Sidik Torbası ne demek, TDK'ya göre Sidik Torbası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sidik torbası ne demek? Sidik torbası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sidik torbası kelimesi. Peki sidik torbası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sidik torbası nedir, sidik torbası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sidik torbası kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sidik torbası kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SİDİK TORBASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sidik torbası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sidik torbası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İdrar torbası

