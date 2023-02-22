Sidney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidney 16 Mayıs 2001 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sidney Matteus Faria Pinho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidney Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sidney, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sidney'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sidney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sidney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sidney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2021 yılında PS Kalamata

Sidney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidney şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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