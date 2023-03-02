Sido Jombati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sido Jombati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sido Jombati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sido Jombati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sido Jombati 20 Ağustos 1987 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Sido Coelho Jombati şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sido Jombati Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Sido Jombati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sido Jombati'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sido Jombati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sido Jombati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sido Jombati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sido Jombati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Casa Pia U19

1 Temmuz 2005 yılında Exeter City

1 Ağustos 2005 yılında Weymouth FC

30 Temmuz 2008 yılında Basingstoke

1 Temmuz 2009 yılında Bath City

5 Temmuz 2011 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2014 yılında Wycombe Wand.

2 Ağustos 2020 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2021 yılında Ebbsfleet

Sido Jombati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sido Jombati şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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