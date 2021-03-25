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Şifa isminin anlamı nedir, Şifa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Şifa isminin anlamı; iyi olma, kurtulma demektir. Bu içeriğimizde Şifa isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Şifa isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Şifa isminin anlamı nedir, Şifa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Şifa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Şifa ismi ne demek, Şifa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Şifa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Şifa İsminin anlamı nedir? TDK Şifa anlamı:

Şifa isminin anlamı Türk Dil Kurumu'nda bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma anlamında kullanılmaktadır.

Şifa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Şifa ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Şifa isminin kökeni:

Şifa ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Şifa isminde 4491 kişi bulunmaktadır.

Şifa isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Şifa isminin rengi:

Magenta

Şifa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Şifa isminin Harf Analizi Nedir ?

Şifa ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

F : Patron, ön planda

A : Öncü, lider, mantıklı

Şifa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Şifa ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ş : 23

İ : 12

F : 7

A : 1

= 43 Şifa İsminin Numeroloji Toplamı 43’dir.

Şifa ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Şifa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Şifa isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ş: 1   İ: 9   F: 6   A: 1 = 17

1 7 = 8 Kader sayısıdır

Şifa isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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