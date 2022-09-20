Sıfır eşyaların fiyatı el yaktı, ikinci ele olan talep arttı! Öğrenciler spotçulara akın etti!

Sıfır eşya fiyatlarının artmasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar ve öğrenciler uyguna eşya bulmakta zorluk çekiyor. Vatandaşlar, çözümü spotçulardan eşya alarak buluyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Sıfır eşyaların fiyatı el yaktı, ikinci ele olan talep arttı! Öğrenciler spotçulara akın etti!

1+1 bir dairede bile sıfır eşya ile ikinci el eşya fiyatları arasında uçurum olduğunu belirten esnaf Soner Fazlı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sıfır eşyaların fiyatı el yaktı, ikinci ele olan talep arttı! Öğrenciler spotçulara akın etti!

"VATANDAŞLAR TÜM EV EŞYALARINI TERCİH EDİYOR"

Soner Fazlı, “Allah’a şükür son zamanlarda işlerimizde bayağı bir artış var. Sıfır eşyalar pahalı olduğundan dolayı ikinci el eşyalara rağbet var. Öğrenciler de yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşlar tüm ev eşyalarını talep ediyor. İkinci el buzdolabı 3 bin TL’den başlıyor, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bin TL’den başlıyor. Oturma grupları ve çekyatlar da 1500 TL’den başlıyor. 1+1 dairenin tamamını ikinci el eşya ile 15 bin TL’ye donatabilirsiniz. Bunu sıfır eşya ile kurmaya kalksan 70 bin TL’nin üzerinde tutar” diye konuştu.

Sıfır eşyaların fiyatı el yaktı, ikinci ele olan talep arttı! Öğrenciler spotçulara akın etti!

"İŞLERİMİZ NORMALİN ÜSTÜNDE İYİ GİDİYOR"

İkinci el eşya fiyatlarının sıfır eşyalara göre oldukça ucuz olmasının işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan esnaf Muhammet Bilgin ise “Sıfır eşyaların pahalı olması, ikinci el eşya satan esnafa yaradı. Öğrenciler de ikinci el eşyaya rağbet gösteriyor. Bu nedenle şu dönemde işlerimiz normalin üstünde iyi gidiyor. Sıfır bir yatak odası takımı 30 bin TL’den başlarken, bizde 10 bin TL’ye satılıyor. Öğrenciler ikinci el ile evine 10-15 bin TL’ye tamamlayabiliyor. Biz de durumu kötü olanlara daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıfır eşyaların fiyatı el yaktı, ikinci ele olan talep arttı! Öğrenciler spotçulara akın etti!

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