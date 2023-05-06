Sıfır otomobil ticaretine yeni düzenleme! Tüketiciye bunları yapmaya zorlayan bayiler şimdi yandı!

Sıfır araçların alım ve satımlarında Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan bayiler şimdi ise şimdi yandı.

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Sıfır otomobil ticaretine yeni düzenleme! Tüketiciye bunları yapmaya zorlayan bayiler şimdi yandı!

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle, araç satışından kaçınan, yüksek fiyat talebinde bulunan veya tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesi iptal edilecek.

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında yaşanan problemlere yönelik dikkat çekici bir adım attı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

o bayiler şimdi yandı!

Buna göre, araç satışından kaçınan, üretici fiyatları veya distribütör tarafından tavsiye edilen fiyatın üzerinde fiyat talep eden, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan ya da takas fiyatını piyasa fiyatının altında belirleyen firmaların yetki belgeleri iptal edilecek.

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