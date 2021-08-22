Sigara içerken uyuya kaldı, evinin yanmasına neden oldu! Az kalsın hayatını kaybediyordu!

Kocaeli'nin Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde evinin salonunda sigara içmeye başlayan 80 yaşındaki Hüseyin Yazıcıoğlu, elindeki sigarayı bitirmeden uyuyakaldı. Yaşlı adamın bu hatası onu az kalsın canından ediyordu. Yüzünde yanıklar oluşan adam hastaneye kaldırıldı.

ÇEKYAT ÜZERİNDE UYUYAKALDI

İfade edilene göre 80 yaşındaki Hüseyin Yazıcıoğlu bir yandan sigara içerken bir yandan da uyudu. Bu sırada elindeki sigaranın çekyatı tutuşturması sonucu alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm odayı sararken, Yazıcıoğlu uyandı ve evden dışarı çıkartı. Komşuları ise hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin salonunu tamamen kaplayan yangına müdahalede bulundu.

Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, yüzünde yanıklar oluşan Hüseyin Yazıcıoğlu, ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.