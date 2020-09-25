Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve vatandaşların tedbirlere uymaması sonucu birtakım kısıtlama kararları getiriliyor. Bazı illerimizde alınan kararlara göre kamuya açık alanlarda, parklarda, bazı cadde ve sokaklarda vatandaşların sigara içmeleri yasaklandı. Konuya ilişkin araştırma yapan vatandaşlar da Sigara içme yasağı hangi illerde var? Hangi illerde sigara içmek yasak? sorularının cevaplarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

SİGARA İÇME YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Sigara içme yasağı şimdiye kadar Giresun, Ordu ve Kastamonu ilçelerinde uygulanıyor. Bu kapsamda Valiliklerin belirlediği alanlar dışında vatandaşların sigara içmeleri yasaklandı. Öte yandan yasağa uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

HANGİ İLLERDE SİGARA İÇMEK YASAK?

ORDU

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belirlenen caddelerde sigara içmek yasaklandı. Fatsa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi’nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır"

KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinin aldığı karara göre kamusal alanlar, meydanlar, caddeler, parklar, kamusal alanlar, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM’ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasaklandı. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

GİRESUN

Giresun Valiliği, salgının yayılmasının önüne geçilmesi için önemli bir karar aldı. ​Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar göre Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturması nedeniyle yürüyüş sırasında sigara içmek yasaklandı.

Öte yandan kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.