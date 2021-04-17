Sigara kullananlar dikkat! Sağlık Bakanlığı uyardı: Koronavirüse yakalanma riski çok yüksek...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sigara ve tütün kullanımının Kovid-19 ile mücadele edilen bu dönemde her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği belirtilerek, ramazan ayında olduğumuz şu günlerde vatandaşların sigarayı bırakmak için bu mübarek ayı fırsata çevirebileceği vurgulandı.

Bakanlık yazılı açıklamada, "Bilimsel çalışmalar, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Kovid-19’a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor" ifadelerine yer verdi.

''RAMAZAN AYI SİGARAYI BIRAKMA SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR''

İftar ile sahur arasında arttırılarak içilen tütün ürünü miktarına dikkat çekilerek "Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor. Tütün bağımlılığı ile mücadelede, tütün ürünlerinden ayrı kalınan süre ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse tütün ürünlerine duyulan fiziksel ihtiyaç da o kadar azalıyor. Ramazan ayı gibi özel günler, sigara kullananların kararlılığına ve iradesine olumlu katkı sağlıyor, bırakma sürecini kolaylaştırıyor" denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALO 171

Sigaradan kurtulmak isteyenler için 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın ramazan ayında da kesintisiz hizmet verdiği hatırlatılan açıklamada son olarak şunlar kaydedildi;

"Danışma hattında, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz tarafından uygun hastalara ilaç tedavisi de başlanabiliyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor. Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren oluşturduğu sağlık riskleri azalıyor ve vücutta olumlu bir değişim başlıyor. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlarımıza ramazan ayını fırsat bilerek Sağlık Bakanlığının da desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz."